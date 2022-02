Frankfurter Rundschau (ots) -



Leider zeigen Umfragen des unabhängigen Instituts Lewada in Russland, dass Putins Lügen verfangen und mehr Menschen in Russland inzwischen glauben, die Nato und die USA seien schuld an der Situation in der Ukraine - 60 Prozent sind es. Der Anteil wächst. Diese Zahl ist zugleich auch eine Antwort darauf, ob in Russland selbst genügend Widerstand gegen die Kriegspolitik Putins entstehen kann. Die ersten Demonstrationen in den Metropolen lassen zwar im Westen Hoffnungen aufkommen, dass Russinnen und Russen sich gegen Putins Krieg stellen. Doch die sind trügerisch. Bisher hat das Regime jegliche Proteste immer kontrollieren können. Es hat die Medien fast vollständig gleichgeschaltet und oppositionelle Aktivistinnen und Aktivisten weggesperrt. Und den meisten Menschen im Land geht es immer noch besser als Ende der 1980er und in den 90er Jahren. Die Erinnerungen an Not, Perspektivlosigkeit und Chaos sind lebendig. Putin spricht das immer wieder an, um Angst vor Unabsehbarem zu schüren.



