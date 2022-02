Stuttgart (ots) -



Es ist der Morgen, an dem zum ersten Mal seit Jahrzehnten mitten in Europa ein Krieg ausbricht. Nur wenige Autostunden entfernt sterben Menschen, gibt es Explosionen, fliehen Tausende. Die neue Realität ist schmerzhaft und bedrohlich. Nicht nur, weil sie vielen Werten und Vorstellungen der freien Welt den Mittelfinger zeigt. Sondern auch, weil sie die Komfortzone empfindlich stört, in der es sich unsere Gesellschaft über Jahrzehnte gemütlich gemacht hat. In einer Lebenswirklichkeit, in der es inzwischen oft genug darum geht, wer das neueste Handy hat oder wer in welcher Castingshow ausscheidet. Bei jedem Einzelnen muss der Blick dafür geschärft werden, dass Solidarität und Zusammenhalt in einer Gesellschaft keine Worthülsen von früher sind. Die nächste Zerreißprobe steht wahrscheinlich schon in den nächsten Tagen vor der Tür: die ukrainischen Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet.



Pressekontakt:



Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Frank Schwaibold

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de



Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5156999

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de