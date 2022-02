Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Hoffnung auf Verhandlungen treibt Kurse an Die Hoffnung auf Verhandlungen Russlands mit der Ukraine haben den angezählten Börsen vor dem Wochenende wieder etwas auf die Beine geholfen. weiterlesen Politik EU-Sanktionen gegen Putin und Lawrow - Kritik an Deutschland ls Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine verhängt die Europäische Union nun auch gegen den russischen Präsidenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...