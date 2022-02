BEJING (IT-Times) - Der chinesische E-Commerce und Logistik-Spezialist JD.com investiert eine dreistellige Millionen-Dollar-Summe in den Partner und On-Demand-Lieferdienst Dada Nexus. JD.com Inc. (Nasdaq: JD), eine führende chinesische E-Commerce und Logistik-Plattform, kündigte heute an, dass die Investition...

Den vollständigen Artikel lesen ...