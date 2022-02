Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Ölpreise lassen sich noch immer kaum abschätzen. Klar ist aber, dass kaum eine Branche so stark abhängig von der Entwicklung in Osteuropa ist wie der Energiesektor. Steigt der Ölpreis wie von vielen Experten erwartet weiter, dürfte der Rubel bei BP, Shell, TotalEnergies und Co weiter kräftig rollen.Bereits am Donnerstag stieg der Ölpreis erstmals über die Marke von 100 Dollar pro Barrel. "Die Ölpreise steigen und ein Ende ist nicht in Sicht", rechnet Louise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...