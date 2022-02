Bei einem Defekt am Face-ID-Modul musste bislang immer das komplette iPhone ausgetauscht werden. Eine Reparatur der beschädigten Komponente war nicht möglich - bis jetzt. Die meisten kennen es - und es ist absolut nervig. Ist das Face-ID-Gesichtserkennungssystem am iPhone kaputt, muss in der Regel immer das ganze Gerät getauscht werden. Und dann heißt es wieder Backups machen, alles neu installieren und dabei mindestens einmal böse fluchen. Damit soll nun aber bald Schluss sein! Kein Austausch des kompletten iPhones mehr Wie MacRumors unter Berufung auf Insider ...

Den vollständigen Artikel lesen ...