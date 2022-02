Der gestrige Tag dürfte ohne jeden Zweifel in die Geschichtsbücher eingehen. Mit seinem Einmarsch in die Ukraine hat der russische Präsident Wladimir Putin nicht weniger als die größte militärische Auseinandersetzung auf europäischem Boden seit Ende des Zweiten Weltkriegs angezettelt. Die immensen Auswirkungen davon werden auch an der Börse befürchtet.Dort kam es im ersten Moment zu einem regelrechten Ausverkauf. In den Morgenstunden dürften viele ihren Augen nicht getraut haben und es kam zu enormen Kursverlusten. Steinhoff ...

