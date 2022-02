DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,6% auf 14.654 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Die breite Erholung der Aktienkurse hat sich am Freitag auch im nachbörslichen Handel fortgesetzt. Wie meist vor dem Wochenende war die Nachrichtenlage auf Unternehmensseite dünn. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden in der ersten und zweiten Reihe des Aktienmarkts nicht beobachtet.

In der dritten Reihe legten Petro Welt Technologies am Abend um 14 Prozent zu. Wie das In Österreich ansässige Unternehmen mitteilte, hat Joma Industrial Corp ihre Beteiligung an Petro Welt auf über 90 Prozent aufgestockt und prüft nun einen Squeeze Out der Minderheitsaktionäre.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 14.654 14.567 +0,6% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 25, 2022

