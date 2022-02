von Julia Groß, Euro am Sonntag Um in den "closed loop" des Olympischen Dorfs zu kommen, haben Athleten in den letzten Wochen einiges auf sich genommen: drei negative PCR-Tests, zwei Wochen tägliches Gesundheitstagebuch, wer nicht geimpft ist, muss gar nach der Einreise nach China drei Wochen in Quarantäne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...