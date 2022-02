Es ist durchaus so, dass unser Land tief gespalten ist. Aber nicht nur in Befürworter und Gegner der COVID-19-Impfung. Auch wenn es um Aktien geht, zieht sich ein tiefer Graben durch unsere Gesellschaft. In Deutschland ist leider die Zahl der Aktionäre sehr viel geringer als der Teil der Bürger, der immer noch auf normale Sparanlagen setzt. Doch immerhin lässt sich hier ein positiver Trend erkennen. Im Jahr 2000 etwa ist die Zahl der Aktionäre in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um stolze 28 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...