In 3 Sätzen Die Clorox-Aktie ist gegenüber ihrem Allzeithoch um über 40 % gefallen. Die Dividendenrendite ist so hoch wie seit sieben Jahren nicht mehr. Die Aktie könnte in ein paar Jahren wieder günstig erscheinen. Die Aktienkurse des Konsumgüterriesen Clorox (WKN: 856678) stehen auf einem Dreijahrestief. Das Unternehmen hatte Anfang des Monats schlechtere Quartalsergebnisse als erwartet veröffentlicht und die Prognosen gesenkt. Ein positiver Aspekt ist, dass die Dividendenrendite nun 3,3 % beträgt ...

