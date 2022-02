Aktien-Schnelltest. Bernecker-Experte Volker Schulz ("Der Aktionärsbrief") im Gespräch mit Michael Hüsgen (Bernecker.tv). Einblicke in das Gespräch vom 24.02.2022 im Rahmen von Bernecker TV.



++ Gazprom ADR - Wird zu einer Glaubenssache

++ FlatexDEGIRO - Kommt der Börsen-Exit?

++ Zur Rose Group - So ausgebombt, dass man wieder draufschauen kann?

++ SoFI Technologies - Grundsätzlich interessant, aber ...

++ Shopify - Bewertung immer noch nicht vernünftig

++ Palantir - Vernünftige Bewertungslevels in Sicht?

++ Volkswagen Vorzüge - Vor Börsengang des operativen Porsche-Geschäfts?

++ Bayer - Einer der besten Charts im DAX





