Die Menschen in der Ukraine nutzen den Kartendienst Google Maps seit Beginn des russischen Überfalls dreimal häufiger als zuvor. Der hilft Flüchtenden und Militär gleichermaßen. Die Verkehrsdaten aus Google Maps zeigen recht zuverlässig deutliche Stockungen im Verkehrsfluss. Dieses Feature erweist sich in der Ukraine gerade als besonders nützlich. Auf diese Weise gelingt es nämlich recht gut, russische Truppenbewegungen zu erkennen. So konnte der Beginn der völkerrechtswidrigen russischen Invasion bereits erkannt werden, bevor das Putin-Regime ihn offiziell verkündet ...

