München (ots) -Seit Donnerstag lässt Wladimir Putin die Ukraine angreifen, die Hauptstadt Kiew steht unter Beschuss. Tausende Ukrainerinnen und Ukrainer sind auf der Flucht. Europäische Union und USA antworten mit Sanktionen gegen Russland. Lässt Präsident Putin sich so stoppen? Wie sollte der Westen darüber hinaus reagieren? Sind die Sorgen der baltischen Staaten berechtigt, sie könnten das nächste Ziel Putins sein? Ist die NATO auf diese neuen Herausforderungen vorbereitet? Welche Ziele verfolgt Wladimir Putin?Zu Gast bei Anne Will:Christian Lindner (FDP), Bundesminister für Finanzen und ParteivorsitzenderNorbert Röttgen (CDU), Mitglied im Auswärtigen AusschussKarl Schlögel, Historiker, Osteuropa-ExperteLjudmyla Melnyk, Ukrainerin, Projektleiterin und Wissenschaftlerin am Institut für Europäische PolitikKristina Dunz, Stellvertretende Leiterin der Hauptstadtredaktion des Redaktionsnetzwerks Deutschlandund der lettische Präsident Egils LevitsAktuelle Informationen zur Sendung unter www.annewill.deANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen