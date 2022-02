ISTANBUL (dpa-AFX) - Nach einem Tweet des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat die Türkei dementiert, Bosporus und Dardanellen geschlossen zu haben. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan habe Selenskyj nicht gesagt, dass die Türkei die Meerengen zum Schwarzen Meer für russische Kriegsschiffe geschlossen habe oder schließen werde, sagte ein türkischer Beamter mit direkter Kenntnis der Angelegenheit der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Die Türkei bewerte das Thema noch, die Äußerungen Selenskyjs "spiegeln nur seine Erwartungen wider".

Selenskyj schrieb nach einem Gespräch mit Erdogan am Samstag auf Twitter, er danke ihm für die Unterstützung und fügte hinzu: "Das Verbot der Durchfahrt von russischen Kriegsschiffen ins Schwarze Meer und die erhebliche militärische und humanitäre Unterstützung für die Ukraine sind heute von größter Bedeutung. Das werden die Ukrainer nie vergessen!"

Die Türkei hat die Hoheit über die Meerengen, die Mittelmeer und Schwarzes Meer verbinden. Durchfahrtsrechte sind im Vertrag von Montreux von 1936 geregelt. In Kriegszeiten kann Ankara alleinig über die Schließung entscheiden. "Der Vertrag verpflichtet die Türkei, die Meerengen zu schließen, wenn Krieg im Schwarzen Meer herrscht und die Türkei nicht beteiligt ist", sagte Sinan Ülgen, Vorsitzender des türkischen Zentrums für Wirtschaft und Außenpolitik Edam, der dpa. Ein weiterer Passus bestimmt allerdings, dass Schiffe von Schwarzmeer-Flotten auch im Kriegsfall noch in ihre Heimathäfen zurückkehren dürfen. Davon würde Russland dann vermutlich Gebrauch machen, so Ülgen.

Hintergrund der ukrainischen Bitte zur Blockade der Meerengen dürfte der Versuch sein, Russland daran zu hindern, weitere Kriegsschiffe in das Schwarze Meer zu bringen. Moskau hat in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Kriegsschiffe über die Meerengen in das Schwarze Meer geschafft - im Voraus eines Militärmanövers Mitte Februar./apo/DP/stk