DJ RWE bereitet Einstieg in US-Offshore-Windmarkt vor

FRANKFURT (Dow Jones)--RWE bereitet den Einstieg in den Offshore-Windmarkt in den USA vor. Wie der Konzern am späten Freitagabend mitteilte, sicherte sich der Konzern bei einer Auktion mittels eines Joint Venture ein Offshore-Entwicklungsgebiet für die New Yorker Bucht. Das Gebot lag laut Mitteilung bei 1,1 Milliarden US-Dollar.

Das Gebiet biete die Möglichkeit, ein Offshore-Windprojekt mit einer installierten Kapazität von rund 3 Gigawatt zu realisieren. Damit könnten rund 1,1 Millionen US-Haushalte mit Strom versorgt werden, so RWE. Der Windpark soll bis zum Ende des Jahrzehnts in Betrieb genommen werden.

February 26, 2022 11:08 ET (16:08 GMT)

