BERN (dpa-AFX) - In der Schweizer Regierungsstadt Bern haben bis zu 20 000 Menschen für Frieden in der Ukraine demonstriert. Die geschätzte Teilnehmerzahl wurde von den Organisatoren bekanntgegeben. Der Protest am Samstag richtete sich nicht nur gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin und seinen Einmarsch in die Ukraine, sondern auch gegen die Schweizer Regierung, die die EU-Sanktionen gegen Moskau nicht vollständig mitträgt. "Es ist verantwortungslos, dass der Bundesrat die Milliarden in russischem Besitz nicht sofort einfriert", sagte Cédric Wermuth, Co-Präsident der Schweizer Sozialdemokraten, in einer Rede. Unter den Demonstranten waren sowohl Schweizer als auch Ukrainer verschiedener Altersgruppen./al/DP/stk