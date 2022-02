Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Dar Al Arkan, das führende Immobilienunternehmen in Saudi-Arabien, hat die W Residences Dubai - Downtown im belebten Herzen Dubais enthüllt und bietet ein vom Hotel inspiriertes Leben an einer der begehrtesten Adressen der Welt. Es handelt sich dabei um die weltweit ersten eigenständigen Residenzen der kultigen Lifestyle-Marke W Hotels.Die W Residences Dubai - Downtown, die von Marriott International verwaltet werden, wird sich im prestigeträchtigen Stadtzentrum von Dubai befinden und bietet einen ungehinderten, spektakulären Blick auf den Burj Khalifa, das höchste von Menschenhand geschaffene Bauwerk der Welt, den Dubai Fountain, die Dubai Opera und die Altstadt von Dubai.Die W Residences Dubai - Downtown wird voraussichtlich im Dezember 2025 fertiggestellt sein.Ziad El Chaar, Vice Chairman von Dar Al Arkan Properties, sagte: "Unsere Erfahrung bei der Bereitstellung von High-End-Co-Branded Homes mit globalen Marken versetzt uns in die einzigartige Lage, unseren Kunden stets die besten und begehrtesten Wohnräume zu bieten. The W Residences Dubai - Downtown setzt einen neuen Standard für außergewöhnliches Hotel-Wohnen im Herzen einer geschäftigen Stadt wie Dubai und richtet sich an Kunden, die gerne nahe am Geschehen sind, aber dennoch ihren eigenen luxuriösen privaten Raum in der Nähe haben möchten."Jaidev Menezes, Vice President, Mixed-Use Development - Europe, Middle East & Africa, Marriott International, kommentierte: "Wir freuen uns, mit Dar Al Arkan zusammenzuarbeiten, um dieses Wohnprojekt unter der Marke W auf den Weg zu bringen. Mit seinem lebendigen Design und seinem tadellosen Service wird das W Residences Dubai - Downtown hervorragend in Dubais ikonische Downtown passen."Der architektonisch beeindruckende Turm besteht aus einer begrenzten Anzahl von 384 exklusiven, hochwertigen Wohnungen mit modernsten Geräten und Ausstattungen, die die exquisite Innenausstattung ergänzen und den Bewohnern moderne, funktionale und elegant eingerichtete Wohnungen bieten.Die Bewohner werden den W-Lifestyle in den W Residences Dubai - Downtown genießen, der luxuriöse Annehmlichkeiten bieten wird. FUEL - das energiegeladene, soziale Wellnesskonzept der Marke W ermöglicht es den Bewohnern, sich auf Körper und Geist zu konzentrieren. Ergänzt wird das Angebot durch einen Infinity-Außenpool mit Blick auf den Burj Khalifa und eine Terrasse mit Lounge und Essbereich sowie das FIT-Fitnesscenter und ein Spa.Die Bewohner haben außerdem Zugang zum Whatever/Whenever®-Service der Marke W, der ein Höchstmaß an Komfort, rund um die Uhr In-Residence-Dining und Catering-Services, Wäscherei und Trockenreinigung, Housekeeping, Babysitting, Fitnesstraining und vieles mehr bietet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1754401/Dar_Al_Arkan.jpgPressekontakt:Nora Feidi,nora.feidi@bcw-global.com,+971501441243Original-Content von: Dar Al Arkan, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128999/5157268