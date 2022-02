Auch in der letzten Woche setzte die Aktie von BIONTECH ihre schon seit 03.02. erneut eingeleitete Korrekturneigung ungebremst weiter fort (Wochen-Minus von - 4,2 %). Der kurzfristige Höhenflug der Aktie vom 24.01. - 02.02., der vor allem durch die Erwartungen schneller Zulassungen sowohl einer Omikron-adaptierten Version ihres Coronaimpfstoffs COMIRNATY wie auch dieses klassischen Vakzins für Kinder bis zu 5 Jahren noch im März ausgelöst worden war, verpuffte somit wieder sehr schnell, so dass sich die Aktie in jeglicher Angemessenheit nun wieder auf dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...