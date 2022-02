DJ Lufthansa setzt Russland-Flüge aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa wird den russischen Luftraum angesichts "der aktuellen und sich abzeichnenden regulatorischen Situation" in den nächsten sieben Tagen meiden. "Flüge nach Russland werden in dieser Zeit ausgesetzt", teilte das Unternehmen auf Twitter mit. "Wir beobachten die Situation weiterhin und stehen in Kontakt mit den Behörden", so der Konzern weiter.

February 26, 2022 16:34 ET (21:34 GMT)

