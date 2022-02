Wladimir Putins russische Truppen greifen die digitale Infrastruktur der Ukraine an. Elon Musk reagiert nach öffentlichem Hilferuf: Starlink-Satelliten sichern Internet- und Informationszugang. Der Krieg in der Ukraine sorgt für massive Schäden an der Infrastruktur des Landes. Russische Streitkräfte hätten dem ukrainischen Digitalminister Mychajlo Fedorow nach, nun auch digitale Infrastruktur zerstört. Auf Twitter bat Fedorow deshalb SpaceX-Gründer Elon Musk, um Hilfe, sein Starlink-Satellitennetzwerk den Ukrainern zur Verfügung zu stellen: "Während Sie versuchen, den Mars zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...