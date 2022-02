2022 begann weltweit optimistisch an den Börsen - trotz steigender Inflation. DAX und Dow Jones erreichten sogar ein neues Allzeithoch. Corona wurde abgeschrieben. Dann ein neuer Krisenherd: die Lage in der Ukraine spitzt sich zu. Die Stimmung an den Börsen kippt. Russischer Einmarsch in die Ukraine - die Börsen stürzen weltweit ab. Und wie geht es jetzt weiter? Bleiben Sie stets informiert und behalten Sie das aktuelle Geschehen an der Börse im Blick. Auf www.deraktionaer.de lesen Sie alles, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...