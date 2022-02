Der Kampf gegen Plastik nimmt Fahrt auf. Clevere Alternativen sind jetzt gefragt.Zwischen 80 und 150 Millionen Tonnen Plastikmüll schwimmen laut einer Studie des Alfred-Wegener-Instituts in unseren Ozeanen umher. Selbst wenn die Plastikverschmutzung heute gestoppt werden würde, verdoppelt sich die Menge an Mikroplastik in den Meeren innerhalb der nächsten 30 Jahre. Denn sobald Plastik einmal in das Meer gelangt, zerkleinert es sich in Mikroplastik und reichert sich immer weiter an.

Den vollständigen Artikel lesen ...