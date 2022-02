Berlin (ots) -Der ehemalige Grünen-Politiker und Vorsitzende der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne, Ralf Fücks, hat dazu aufgerufen, etwaige Kriegsverbrechen in der Ukraine genau zu dokumentieren.Im Inforadio vom rbb sagte er am Samstag:"Ich hoffe sehr, dass die internationale Gemeinschaft Beweismaterial sammelt und dokumentiert, welche Menschenrechtsverletzungen und welche Kriegsverbrechen bereits heute begangen werden. Es gibt ja nicht nur Bombardierungen von Wohnhäusern, sondern es sind auch schon Hospitäler jetzt beschossen worden."Diese Beweise könnten später vor einem Gericht verwendet werden, so Fücks:"Ich denke ja, Putin wird sich verantworten müssen - nicht nur vor der Geschichte. Ich hoffe sehr, dass auch in Russland irgendwann ein Machtwechsel stattfindet, der dann dazu führt, dass die heutigen Machthaber sich auch noch einmal vor Gericht werden verantworten müssen."Das ganze Interview: https://ots.de/efFc3WPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5157484