Aixtron Aktie kaufen - so klar sieht es der Platow Brief. Die Aixtron Aktie verabschiedete sich mit einem Kursplus von 10,54 % auf XETRA-Basis ins Wochenende. Was war passiert? Eine Meldung, die bereits Donnerstag zu einem Plus führte: "Schuld" waren 59 % höhere Umsätze in 2021, zum Jahresende noch beschleunigt mit plus 67 % im Q4, dazu ein positiver Ausblick. Und wenn der Platow Brief richtig liegt mit seiner Einschätzung, ist bei der Aktie noch viel mehr möglich. AIXTRON - klarer KAUF für den PLATOW Brief: Aixtron beweist Wachstumsstärke Die 2021er-Zahlen und der 2022er-Ausblick, die Aixtron ...

