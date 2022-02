Die Welt blickt mit Schrecken auf den Krieg in der Ukraine - und es ist wohl kein Zufall, dass Putin einen Tag nach Ende der Olympischen Spiele die Invasion gestartet hat. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass sich Putin bei seinem Olympia-Besuch in Peking von Xi Jinping das "go" für die Invasion geholt hat. China ...

Den vollständigen Artikel lesen ...