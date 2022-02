Köln (ots) -



Köln. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wird am Rosenmontag an der großen Friedensdemonstration in Köln auf der Strecke des Rosenmontagszugs teilnehmen. "Die Organisation einer großen Friedensdemonstration anstelle des Rosenmontagszugs ist ein starkes Zeichen des organisierten Karnevals und der Kölner Zivilgesellschaft", sagte Wüst am Sonntag dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Es zeigt: Karneval ist mehr als Kamelle und Strüßje, Karneval steht für Gemeinschaft und Zusammenhalt. Für diese Werte, für den Frieden und für die Solidarität mit der Ukraine wollen wir gemeinsam ein starkes Zeichen setzen." Die große Friedensdemonstration wird vom Festkomitee Kölner Karneval veranstaltet. Die Stadt Köln rechnet mit rund 30.000 Teilnehmern.



