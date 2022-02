In diesen stürmischen Zeiten an der Börse ist eine solide Dividende viel wert. Denn die abrutschenden Aktienkurse lassen die Kursgewinne nur so dahinschmelzen. Da kommt eine ordentliche Dividende gerade recht. Je höher die Dividendenrendite, desto besser. Tatsächlich finden sich selbst im DAX mehrere Aktien mit Dividendenrenditen jenseits von 4 %. Hier ist eine davon. Diese Aktie überzeugt mit 7 % Dividende Vor wenigen Tagen hat die frisch in Mercedes-Benz (WKN: 710000) umbenannte ehemalige Daimler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...