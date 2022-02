Während die Börsen am Wochenende sich wie gewohnt eine Auszeit gönnen, überschlagen sich die Ereignisse in der kriegsverwüsteten Ukraine. Was Anleger von den unzähligen Meldungen der letzten Stunden glauben können und was nicht, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Vieles konnte von unabhängigen Quellen nicht verifiziert werden und in den sozialen Medien geht leicht die Übersicht flöten.In jedem Fall zeichnet sich ab, dass russischen Aktien ein heftiger Start in die neue Woche bevorstehen dürfte. Dramatische Berichte gab ...

