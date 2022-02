DJ Flughafen Köln-Bonn streicht 56 Flüge wegen Streik

FRANKFURT (Dow Jones)--Passagiere am Flughafen Köln-Bonn müssen sich am Montag wegen eines Streiks des Sicherheitspersonals auf erhebliche Behinderungen einstellen. Wie die Betreibergesellschaft mitteilte, wurden für Montag bereits 56 Flüge und damit ein Großteil der Passagierflüge gestrichen. Aller Voraussicht nach kommen weitere Flugstreichungen hinzu. Auf dem regulären Flugplan des Airports stehen für Montag insgesamt 126 Passagierflüge.

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten der Fluggastkontrolle am Kölner Flughafen für Montag zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. Die Tarifverhandlungen im Luftsicherheitsbereich werden am 1. und 2. März 2022 in Berlin fortgesetzt. Am Freitag war bereits am Flughafen Düsseldorf gestreikt worden.

