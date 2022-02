Samsung legt im Zuge des MWC 2022 seine Notebook-Familie neue auf: Das Galaxy Book 2 Pro und Pro 360 wiegen ab unter einem Kilogramm und fügen sich dem Unternehmen zufolge nahtlos ins eigene Ökosystem ein. Nach der neuen Galaxy-S22-Serie und den Galaxy-Tab-S8-Tablets hat Samsung den MWC 2022 in Barcelona zum Anlass genommen, seine Notebook-Serie der Galaxy-Book-Pro-Reihe neu aufzulegen. Die beiden Modelle Galaxy Book 2 Pro und Pro 360 ähneln sich in vielen Ausstattungsaspekten, letzteres ist, wie der Name schon andeutet, ein Convertible, während das Book Pro ein klassisches Notebook ist. Das ...

