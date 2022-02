Köln (ots) -- Gemeinsam mit seinem Beifahrer Jonas Andersson rückt der Brite in der Fahrerwertung nach der Rallye Schweden auf den vierten Platz vor- Craig Breen und Paul Nagle setzen ihre erste Wertungsprüfungs-Bestzeit mit dem über 500 PS starken Puma Hybrid Rally1, werden aber von Fahrfehler weit zurückgeworfen- Adrien Fourmaux und Copilot Alex Coria sammeln wichtige Erfahrungen auf Schnee und EisKÖLN, 27. Februar 2022 - Für den neuen Ford Puma Hybrid Rally1 endete die WM-Rallye Schweden am Sonntagmittag mit Rang fünf für Gus Greensmith/Jonas Andersson und der ersten WP-Bestzeit sowie einem zusätzlichen WM-Punkt für das irische M-Sport-Duo Craig Breen/Paul Nagle. Adrien Fourmaux und Alex Corio mussten ihren Turbo-Allradler wegen eines Defekts am Morgen der letzten Etappe vorzeitig abstellen. In der WRC-2-Kategorie haben Jari Huttunen/Mikko Lukka mit dem Ford Fiesta Rally2 nach einem spannenden Kampf um den Klassensieg den dritten Rang belegt. Die diesjährige Rallye Schweden fand zum ersten Mal rund um die mittelschwedische Stadt Umea statt und zeichnete sich bei tiefen Minustemperaturen durch 17 sehr schnelle Wertungsprüfungen auf Schnee und Eis aus. Für den Puma Hybrid Rally1 war es die erste reine Winterveranstaltung. Das von M-Sport und Ford neu entwickelte Wettbewerbsfahrzeug zeichnet sich durch einen 1,6 Liter großen und rund 279 kW (380 PS) starken EcoBoost-Vierzylinder aus, der von einem Hybridsystem unterstützt wird, das temporär bis zu 100 kW (136 PS) beisteuert.Greensmith und sein schwedischer Copilot Andersson hatten sich schnell auf die speziellen Bedingungen der Rallye Schweden eingestellt, die der Brite als die schwierigsten seiner bisherigen WM-Karriere bezeichnete. Mit Rang fünf konnten sie ihr Ergebnis von der Rallye Monte Carlo wiederholen. Greensmith rückt mit diesem Resultat in der Fahrerwertung auf den zweiten Platz vor. Den Saisonauftakt oberhalb des mondänen Mittelmeer-Fürstentums hatte Sébastien Loeb gemeinsam mit seiner Beifahrerin Isabelle Galmiche beim Debüt des neuen Puma Hybrid Rally1 für M-Sport Ford gewonnen.Für Craig Breen und seinen Landsmann Paul Nagle - bei der "Monte" noch Dritte - nahm die Rallye Schweden bereits am Freitag eine unglückliche Wende: Sie rutschten in der zweiten Wertungsprüfung (WP) von der Strecke und blieben auf einer Schneebank stecken. Obwohl das Auto hiervon praktisch keine Beschädigungen davongetragen hatte, lösten sich die Hoffnungen auf ein weiteres Topresultat für die beiden in Luft auf. Mit einer Bestzeit zeigte Breen am Samstag das grundsätzliche Potenzial des Puma Hybrid Rally1 auf. Dann löste ein Schlag, hervorgerufen durch eine Bodenwelle, einen elektrischen Defekt aus. Die beiden Iren konnten die Fahrt zunächst mit reinem Elektroantrieb fortsetzen, bevor sie den Fehler fanden und reparierten. Allerdings hatten sie schon zuviel Zeit eingebüsst und erreichten die nächste Stempelkontroole außerhalb der zulässigen Verspätung. Am Sonntag konzentrierte sich Breen vor allem darauf, die Spike-Reifen von Pirelli für die abschließende "Power Stage" zu schonen. Auf der 14,23 Kilometer langen "Sarsjöliden 2" setzte er die fünftschnellste Zeit, sicherte sich damit einen WM-Punkt und Platz sieben in der WM-Fahrertabelle.Adrien Fourmaux/Alexandre Coria lieferten eine souveräne Vorstellung ab, für die sie am Ende nicht belohnt wurden. Nach ihrem schweren Abflug bei der Rallye Monte Carlo hatten sich die beiden Franzosen eine Art kontrollierte Attacke vorgenommen mit einer eher vorsichtigen Herangehensweise auf den morgendlichen Prüfungen und einem aggressiveren Tempo am Nachmittag. Am Samstagabend wurden sie jedoch von Fehlzündungen eingebremst, die nach erfolgter Reparatur am Sonntagmorgen erneut auftraten und ihr vorzeitiges Aus einläuteten."Wir wussten, dass es in Schweden sehr schwierig werden würde, unseren traumhaften Start in die Saison mit dem Sieg bei der Rallye Monte Carlo zu wiederholen. Dennoch hat uns das Abschneiden auf den winterlichen Prüfungen rund um Umea etwas enttäuscht - der Puma Hybrid Rally1 war durchaus in der Lage, das Tempo der Konkurrenz mitzugehen. Das hat die Wertungsprüfungs-Bestzeit klar gezeigt", betont M-Sport-Teamchef Richard Millener. "Kleinere technische Probleme und ein paar Patzer der Fahrer haben ein besseres Ergebnis jedoch vereitelt. Dennoch ist Gus Greensmith nun auf Rang vier in der Fahrerwertung vorgerückt, darüber freuen wir uns sehr. Bis zum nächsten WM-Lauf in Kroatien haben wir etwas Zeit, uns ganz auf diese schwierige Asphalt-Veranstaltung vorzubereiten."Gus Greensmith / Jonas Andersson (Ford Fiesta WRC, Startnummer 44); Ergebnis: Platz 5; WM-Rang: 4"Wir hatten einen schwierigen Start in die Rallye Schweden, mit dem Freitag war ich unzufrieden - technische Probleme und eigene Fehler kosteten viel Zeit und den Kontakt zur Spitze", erklärt der 25-Jährige aus Manchester. "Danach haben wir sozusagen den Reset-Knopf gedrückt und von Prüfung zu Prüfung geguckt. Durch das Missgeschick anderer Teilnehmer sind wir Stück für Stück wieder nach vorne gekommen. Zwei fünfte Plätze in Folge und Rang vier in der Fahrerwertung - der de facto eigentlich eine dritte Position ist, da Sébastien Loeb in dieser Saison nur ausgewählte Rallyes fährt - sind ein gutes Ergebnis."Craig Breen / Paul Nagle (Ford Fiesta WRC, Startnummer 42); Ergebnis: Platz 36. WM-Rang: 7"Nach dem tollen Saisonauftakt bei der ,Monte' lief die Rallye Schweden für uns enttäuschend", so Breen. "Unsere Chancen auf eine weitere Spitzenplatzierung hatten sich bereits am Freitag nach einem Fehler von uns in Luft aufgelöst. Aber wir konnten unsere Schnelligkeit am Samstag stetig verbessern und eine WP-Bestzeit setzen - es war die erste, die wir für M-Sport Ford erkämpft haben. Bis zum nächsten WM-Lauf gibt es viele Details, an denen wir arbeiten können. Darauf konzentrieren wir uns jetzt."Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Ford Fiesta WRC, Startnummer 16); Ergebnis: Ausfall. WM-Rang: 0"Nach dem Unfall bei der ,Monte' habe ich hier in Schweden viel an Selbstvertrauen zurückgewonnen - obwohl es meine erste Rallye mit einem Allradler aus der Rally1-Topklasse auf Schnee war", betont der 26-Jährige. "Das hat richtig Spaß gemacht, mein Tempo passte auch. Am Ende der ersten Etappe lagen wir auf Rang sieben, damit war ich sehr zufrieden. Leider mussten wir am Sonntag vorzeitig aufgeben."Jari Huttunen / Mikko Lukka (Ford Fiesta Rally2, Startnummer 23); Ergebnis: Platz 9 (WRC 2: 3.); WM-Rang: 15 (WRC 2: 5.)"Die erste Hälfte des Rallye-Schweden-Wochenendes lief für uns etwas harzig, aber am Ende ging es viel besser: Ich habe kaum noch Fehler gemacht", so der 28-Jährige aus dem finnischen Kiuruvesi. "Mit der Podiumsplatzierung bin ich recht zufrieden, genau dies hatten wir uns auch vorgenommen. Ich kann noch vieles an meinem Fahrstil und auch am Set-up des Ford Fiesta Rally2 verbessern. Da liegt noch Arbeit vor uns."# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Pressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5157733