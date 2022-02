DJ BP gibt Rosneft-Beteiligung auf - bis zu 25 Mrd USD Belastung

LONDON (Dow Jones)--Der Ölkonzern BP trennt sich von seiner Beteiligung in Höhe von knapp 20 Prozent an dem staatlich kontrollierten russischen Ölproduzenten Rosneft. Der Verlust für BP könnte sich auf bis zu 25 Milliarden US-Dollar belaufen, wie der Konzern mitteilte. Die britische Regierung hat nach der Invasion Russlands in der Ukraine Druck auf BP ausgeübt.

Die potenzielle Summe der Belastung setzt sich zusammen aus dem maximalen Verlust durch den Verkauf des mit 14 Milliarden Dollar bewerteten Rosneft-Anteils und einer großen Abschreibung im Zusammenhang mit Fremdwährungsverlusten. BP-CEO Bernard Looney und der ehemalige CEO Bob Dudley werden ihre Sitze im Board von Rosneft aufgeben.

Es ist unklar, wie genau BP angesichts der massiven Sanktionen und dem sich daraus ergebenden begrenzten Zugang zum globalen Finanzsystem aus Rosneft aussteigen will. Analysten und Banker hatten bei früherer Gelegenheit gesagt, dass ein anderer staatlich kontrollierter Käufer den Anteil übernehmen könnte, etwa der Staatsfonds Katars oder ein chinesisches Unternehmen.

Aber die sich rapide entwickelnde Situation könnte jegliche Transaktion noch weiter verkomplizieren, so dass wohl nur noch ein russischer Käufer in Frage käme, wie Banker am Sonntag sagten. BP täte gut daran, den Anteil schnell loszuwerden, auch zu einem schlechten Preis, sagte ein Banker.

