Inzwischen stellt sich die Frage, ob Wladimir Putin nicht eher zum altersradikalen Wahnsinnigen geworden ist. Ein vom selbst entworfenen imperialen Zerrbild Getriebener, der (...) nicht einmal vor der Drohung mit Atomwaffen zurückschreckt. (...) Der Schock darüber hat nun binnen weniger Tage zu einer Neuausrichtung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik geführt, die es in der Nachkriegsgeschichte so noch nicht gegeben hat. (...) Die Lehren, die die Bundesregierung (...) jetzt gezogen haben, sind an Klarheit und Konsequenz kaum zu überbieten. Ausgehend von einer Lageanalyse - endlich ohne Schönfärberei - schieben SPD, Grüne und FDP ihre Bedenken gegen Waffenlieferungen an die Ukraine beiseite. Der Widerstand gegen eine vernünftige Ausstattung der Bundeswehr und einen Verteidigungsetat, der in seinem Volumen dem Versprechen an die Nato entspricht, die Abneigung gegen neue Kampfflugzeuge und bewaffnete Drohnen - alles hinweggefegt angesichts der Bedrohung für Europa. http://mehr.bz/bof8638



