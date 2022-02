Der kalifornische iPhone-Hersteller Apple soll an einem Gerät mit einem Faltdisplay arbeiten, das eine kombinierte Diagonale von 20 Zoll (ca. 51 Zentimeter) aufweisen soll. Das soll indes nicht vor 2026 marktreif sein. Der Journalist Mark Gurman gilt als einer der am besten informierten Journalisten, wenn es um Entwicklungen im Apple-Konzern geht. Im Bloomberg-Newsletter "Power On" hat Gurman das angeblich in Planung befindliche Gerät mit einem faltbaren 20-Zoll-Display als "iPad/MacBook-Hybrid" beschrieben. Apple soll mit Dual-Displays experimentieren Die Entwicklung befinde sich indes noch in der ...

