Heute bringt PanFriends das P2E-Spiel mit sozialem Netzwerk "I LOVE Pandonia" in den Google Stores und auf iOS weltweit auf den Markt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220223006469/de/

PanFriends veröffentlichte das P2E-Spiel mit sozialem Netzwerk "I LOVE Pandonia" in den Google Stores und auf iOS weltweit. Das Spiel ist in der italienischen Stadt Venezia angesiedelt, in der die Nutzer verschiedene, für eine Seestadt einzigartige Inhalte wie Romantik, Handel, Produktherstellung und Kämpfe erleben können. Während sie das Spiel spielen, können die Nutzer mPANDO, MainNet-Coins, verdienen, indem sie tägliche Quests erfüllen, bestimmte Level erreichen und Adelstitel erhalten. (Grafik: Business Wire)