Infolge der Auswirkungen der globalen Megatrends bei Nachhaltigkeit und sauberer Energie auf unsere Herangehensweise zu Energiestrategien für eine mehr ökologisch orientierte Zukunft unseres Planeten sind erneuerbare Energien wie Wind- und Sonnenenergie führende Forschungsschwerpunkte. Im Bereich der Solartechnologie ist das neue Gebiet der Perowskit-Solarzellen (PSCs) in den letzten anderthalb Jahrzehnten immer beliebter geworden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220227005052/de/

First author Randi Azmi holds the perovskite film on the glass substrate (Photo: KAUST)