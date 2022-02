Harte Zeiten für russische Unternehmen: Die Sanktionen des Westens treffen einige Firmen sehr hart. Zudem ziehen sich immer mehr Konzerne - wie nun etwa der bisherige Rosneft-Partner BP - aus Russland zurück. Russlands Zentralbank will nun mit weiteren Maßnahmen dem heimischen Finanzsystem wegen der verschärften Sanktionen unter die Arme greifen. So wurde es Wertpapierhändlern ab sofort untersagt, russische Wertpapiere im Besitz von Ausländern zu verkaufen, wie die Bank am Montagmorgen mitteilte. ...

