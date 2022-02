Berlin (ots) -Am heutigen Montag, 17.30 Uhr, diskutiert WELT Nachrichtensender Chefredakteur Jan Philipp Burgard die aktuelle Situation nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Welche Folgen hat er für Deutschland? Wie weit wird Putin noch gehen? Gerät die Weltordnung ins Wanken?Zu Gast im Studio des Berliner Senders sind der ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk, die deutsch-amerikanische Politologin Cathryn Clüver Ashbrook und der SPD-Politiker und Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses Michael Roth.Zugeschaltet werden der WELT-Chefreporter Steffen Schwarzkopf aus Kiew, Daniel Koop aus Lwiw und Russland-Korrespondent Christoph Wanner aus Moskau."WELT Talk" am Montag, 28. Februar, um 17.30 Uhr auf WELT Nachrichtensender sowie im Livestream auf WELT.de und in der WELT Nachrichtensender TV-App.Pressekontakt:Kathrin MohrLeiterin Programmkommunikationkathrin.mohr@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5157773