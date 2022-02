Neuer Rallyemodus: Kriegsausbruch beflügelt Uranpreis: Eric Sprott, Bill Gates und Warren Buffett kaufen

Anzeige / Werbung

Sorgt Klimanotstand nun für eine Laufzeitverlängerung? Abhängigkeit von Gas als Brückentechnologie muss alleine aus finanziellen Gründen reduziert werden.

Russland führt einen Angriffskrieg und wir sehen eine zuvor nie erlebte Solidarität rund um die Erdkugel mit der Ukraine. Neben dem Leid der Menschen im Kriegsgebiet gibt es manigfaltige wichtige Dinge, die die Menschheit JETZT beschäftigt. Russland ist ein wichtiger Rohstofflieferant, dürfte aber auf Sicht mehrerer Jahre als zuverlässiger Lieferant ausfallen.

Die Versorgung mit Rohstoffe wie Uran, Gas aber auch Holz dürften daher vorerst massiv gefährdet sein. Der Krieg in der Ukraine verschiebt die komplette Energiepolitik der letzten 20 Jahre. Versorgungssicherheit wird das beherrschende Thema! Debatte über Kernenergie flammt neu auf!

Erhöhte Nachfrage zu Uran trifft auf geringe Produktion - Nach Ausbruch des Krieges dürfte sich dieser V ersorgungsengpass drastisch verschlechtern

Sie erfahren JETZT warum die Milliardäre Warren Buffett, Bill Gates und Rohstofflegende Eric Sprott auf die Kernkraft setzen.



Dass es nach den Unruhen in Kasachstan (40% der Uranproduktion) und der jetzt ausgebrochene Krieg zwischen Russland und der Ukraine, vor allem in Kanada noch die besten Uranvorkommen gibt. In Saskatchewan, im weltweit bekanntem Athabasca Becken!



Wie Sie NACH dem Mega-Fund des Arrow-Vorkommens von Nexgen Energy , die eine Kursexplosion um bis zu +2.566 % erlebte…



…JETZT direkt am südlich angrenzenden Nachbarprojekt East Preston einsteigen sollten.



Dieses wird von Azincourt Energy WKN: A2H5UC, ISIN: CA05478T1084 weiterentwickelt, während direkt links davon und angrenzend der staatlich französische Urankonzern Uranio (AREVA) ebenfalls mit Hochdruck exploriert, seit Macron wortwörtlich zur:





Renaissance der Atomkraft" ausgerufen hat

Mit dem GRÖSSTEN BOHRPROGRAMM SEINER Unternehmens-Historie.

Die Veröffentlichung der kurz bevorstehenden Ergebnisse, könnten hier eine Neubewertung führen und sogar eine Kursexplosion von bis zu +8.337 % auslösen.

Erst dann würde Azincourt mit der 2,7 Milliarden Kanada Dollar schweren Börsenkapitalisierung von Nexgen gleichziehen.

Doch der Reihe nach:

Wir raten Ihnen, dass Sie jetzt diese 5 Minuten investieren - um unsere wertvollen Informationen zu erfahren, die wir für Sie ausfindig gemacht haben.

Liebe Leserinnen und Leser,

die explodierenden ENERGIEPREISE sind inzwischen in aller Munde.

Aber die WAHRE EXPLOSION findet bei einem Energieträger statt, den viele noch gar nicht auf dem Radar haben.

+++ URAN - Denn die Atomkraft wird als grüne Energie gebraucht +++ Warren Buffett und Bill Gates investieren

Es ist eine "alte Bekannte" und ...

Für Sie haben wir 10 knallharte FAKTEN, die für ein Uranaktien-Investment sprechen recherchiert:

28 Staaten haben die Kernkraft neu für sich entdeckt und grünes Licht für neue Atommeiler gegeben.



52 neue Atomkraftwerke sind gerade weltweit im Bau.



Frankreichs Präsident Macron pusht die Atomkraft ins "Zentrum der französischen Klimaschutzpolitik" und



hat gerade den Bau von bis zu 14 neuen Atomreaktoren angekündigt.



6 davon sollen Reaktoren der neuen Generation "EPR" sein, die bis 2050 ans Netz gehen werden.



Zur "RENAISSANCE DER ATOMKRAFT" in Frankreich gehört auch



die Anweisung an den Stromkonzern EDF, eine Verlängerung der bisherigen Laufzeit seiner Atomkraftwerke von 50 Jahren prüfen zu lassen.



441 Atomreaktoren sind aktuell weltweit in Betrieb und benötigen



jährlich fast 200 Millionen Pfund URAN.



Doch geliefert werden seit Jahren von der Bergbauindustrie nur bis zu 140 Millionen Pfund.



Der Nuclear Fuel Report 2021 prognostiziert für das Jahrzehnt bis 2030 einen Anstieg des Uranbedarfs um 27 Prozent und bis 2040 sogar um 38 Prozent.

UND nicht zuletzt: Die EU-Kommission hat gerade u. a. die Atomkraft zu einer taxonomiekonformen und damit nachhaltigen Energieform deklariert.



Massiver Uranmangel und gerade jetzt macht die EU Atomstrom zur grünen Energie

à Diese FAKTEN, lassen BALD DIE NACHFRAGE NACH URAN und damit auch die Kursnotierung RICHTIG EXPLODIEREN!

Dabei trifft die Nachfrage auf einen seit Jahren komplett ausgedünnten Markt, der das Angebot kaum befriedigen kann:

Unsere Redaktion hat daher mit vielen Marktbeobachtern gesprochen.

à ALLE SAGEN: Der URANSEKTOR steht JETZT VOR EINER MEGA-HAUSSE.

Schon jetzt vibriert es im Sektor und Investitionen werden auf die Exploration und Produktion neuer URAN-Mengen umgelenkt. Zuvor hatte man wegen der herrschenden politischen Unsicherheiten über die Zukunft der Kernenergie Produktionskapazitäten zurückgefahren. JETZT rollt wieder eine neue Nachfrage-Welle an. Denn der Uranmarkt steht angesichts des zunehmenden Ausbaus der Kernenergie an der Schwelle zu erheblichen Angebotsdefiziten.

Diese werden die Verkaufspreise vieler Uranminenbetreiber nach oben schnellen lassen und somit weit über den Produktionskosten liegen. Aber manches davon ist in den Kursen schon eingepreist. Nur ganz wenige Aktien im Sektor sind noch reif und günstig für einen profitablen EINSTIEG der ANLEGER.

Der Boom, der die Uran-Preise explodieren lässt - startet JETZT:





DIESE AKTIE jedenfalls ist nach umfangreichen Recherchen unserer Redaktion ein wirklich HEISSER KANDIDAT:

AZINCOURT ENERGY CORP.

WKN: A2H5UC ISIN: CA05478T1084

TSX Venture Exchange: 0,07 CA$ | Frankfurt 0,047 €

Azincourt Energy, ist auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie- bzw. Kraftstoffprojekte spezialisiert.

Dies schließt auch Uran, Lithium sowie andere kritische Elemente für saubere Energieanwendungen mit ein.

Das Unternehmen ist aktuell besonders aktiv auf seinem Joint-Venture-Uranprojekt East Preston im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan.

Das dort gestartete Winterbohrprogramm 2022, ist das größte der Unternehmenshistorie!

Ein weiteres Uran-Lithium-Projekt namens "Escalera Group" befindet sich auf der Picotani-Hochebene im Südosten Perus.

Richtig gesehen: Die Aktie kostet nur 5 Eurocent!

Azincourt Energy ist mit einem aktuellen Kurs von 0,065 Kanada-Dollar (CAD) notiert und zu rund 31,71 Millionen CAD am Markt kapitalisiert.

Das ist erstaunlich wenig.

Nachbarn im Norden im uranreichen Athabasca-Gebiet von Saskatchewan haben Marktkapitalisierungen zwischen 30 Millionen und 10,6 Milliarden CAD.

Die durchschnittliche Marktkapitalisierung liegt sogar bei 1,7 Milliarden CAD.

Nur einmal einige Beispiele aus der "Nachbarschaft" im WESTERN ATHABASCA-Areal für die Marktkapitalisierung der dort aktiven Bergbau-Aktiengesellschaften in absteigender Reihenfolge:

Cameco = 10,7 Mrd. CAD

NexGen Energy = 3,39 Mrd. CAD à Das Arrow Projekt liegt direkt an der Gundstücksgrenze zum East Preston Gebiet.

Orano (Areva) = 1,99 Mrd. USD

Denison = 1,4 Mrd. CAD

Fission = 504 Mio. CAD

UEX Corp. = 219 Mio. CAD à Deren Hauptprojekt liegt nur wenige Kilometer nördlich von East Preston, praktisch im gleichen Gebiet.



Und genau hier,

à dem weltweit führenden Standort für den Uranabbau,

kontrolliert Azincourt Energy

à durch eine Mehrheitsbeteiligung von ÜBER 70 PROZENT

à das TOP-EXPLORATIONSPROJEKT "East Preston".

Es umfasst eine Fläche von mehr als 25.000 Hektar - mehr als 20 Kilometern Länge - im westlichen Athabasca Basin in der kanadischen Provinz Saskatchewan.

Auf dieser Karte wird es deutlicher:

DAS ist mit Blick auf die URAN-VORKOMMEN ein ausgesprochenes WELTKLASSE-BERGBAUGEBIET:

à Hier lagern die größten und hochgradigsten Uranvorkommen.

à Das Potenzial ist hier das bis zu 100-fache des Weltdurchschnitts.

à Erstklassige Produktionshistorie: Uranabbau seit über 40 Jahren

à Beste Rahmenbedingungen: Bergbaufreundliche Politik auf Bundes- und Landesebene

UND darum hält die Azincourt Energy mit dem EAST-PRESTON-PROJEKT einen ERFOLGSSCHLÜSSEL in den Händen:

Das Preston-Projekt ist eine der größten Landbesitzpositionen in der Region Patterson Lake.



Es liegt strategisch günstig in der Nähe der hochgradigen Arrow-Lagerstätte von NexGen Energy Ltd, der Triple R-Lagerstätte von Fission Uranium Corp. und des Joint Ventures von AREVA / Cameco / Purepoint (Spitfire).



Orano Canada (Areva) hat unmittelbar angrenzend an East Preston eine Option auf das 49.635 Hektar große Preston-Projekt erworben, wo es für 7,3 Millionen Dollar Explorationen durchzuführen möchte.



Über 3 Millionen CAD an Explorationsausgaben in den letzten drei Jahren tragen bereits jetzt erste Früchte.



Bohrziele von hoher Priorität und innerhalb mehrerer aussichtsreicher Explorationskorridore



Das laufende Winterbohrprogramm 2021-2022 umfasst 6.000-7.000 Meter in etwa 30 Bohrlöchern.



Bohrziele sind Gebiete mit erhöhten Urananreicherungen , die bei den Bohrungen 2020-2021 entdeckt wurden.



ACHTUNG INVESTOREN: Jetzt kommen noch ein paar ALLEINSTELLUNGS-MERKMALE OBEN DRAUF:

à Vor ein paar Monaten hatte man den Erwerb einer bis zu 75-prozentigen Beteiligung am 13.700 Hektar großen Hatchet Lake-Uranprojekt bekannt gegeben.

à Per Einjahresvertrag mit FOBI AI Inc., einem hochmodernen Datendienstleister, werden über Datenanalysen und künstliche Intelligenz (KI) noch effizienter und schneller Bohrziele lokalisiert.

Durch die Partnerschaft mit FOBI AI will sich Azincourt Energy einen Wettbewerbsvorteil sichern. Sie bietet

"die Möglichkeit, Spitzentechnologien für unsere Arbeiten bei East Preston einzusetzen",

betont CEO Alex Klenman, der als langjährig erfahrener Junior-Bergbaumanager gilt. Klenman war zuvor in Führungspositionen bei zahlreichen börsennotierten Rohstoffunternehmen, darunter bei Leocor Gold, Cross River Ventures, Nexus Gold Corp. und Arbor Metals.

ACHTUNG ANLEGER: Laut den letzten Nachrichten drehen sich bei Azincourt Energy seit dem 24. Januar unvermindert in der extremen Kälte des kanadischen Winters die Diamantbohrer.

Es sind trotz schweren Wetterbedingungen bislang 1.334 Meter in 6 Bohrlöchern gebohrt worden.

Azincourt zeigte über seinen Twitter-Feed auch wie die Bohrkerne aussehen:

Jetzt sind alle auf die Ergebnisse aus dem WINTERBOHRPROGRAMM gespannt ...

Noch ist diese Aktie, die von der RENAISSANCE DER ATOMENERGIE und der noch KOMMENDEN MEGA-HAUSSE der URANPREISE profitieren wird, enorm günstig bewertet.

DAS wird aber nicht lange so bleiben - STÜNDLICH RECHNEN WIR MIT WEITEREN NEWS.

à Sie sollten darum JETZT SCHNELL HANDELN, bevor die Aktie durchstartet:

AZINCOURT ENERGY CORP.

WKN: A2H5UC ISIN: CA05478T1084

TSX Venture Exchange: 0,07 CA$ | Frankfurt 0,047€

Spekulative Grüße aus der



Hotstock-Investor-Redaktion

Enthaltene Werte: CA13321L1085,189388994,CA8308166096,CA05478T1084,CA07012B1067