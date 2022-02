Magdeburg erhält einem Insider zufolge den Zuschlag von Intel für die milliardenschwere Chip-Fabrik. Die Entscheidung werde am 4. März öffentlich gemacht, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Damit setzt sich Magdeburg gegen Penzing in Bayern und Dresden durch, wo bereits Globalfoundries, Infineon und Bosch Werke betreiben. Intel in Deutschland wie auch den USA wollte zu den Informationen genausowenig ...

