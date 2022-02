Wochenausblick: Die Quartalssaison in Europa und den USA setzt sich fort

Werbung



In dieser Woche erwarten uns neben Konjunkturdaten aus Deutschland, den USA und dem Euroraum weitere Quartalszahlen.



Montag

Am Montag werden in mehreren Ländern Konjunkturdaten gemeldet. Unter anderem erreichen uns direkt am Morgen Daten zu der türkischen Handelsbilanz des Januars 2022 und am Nachmittag Statistiken der Federal Reserve aus Dallas zum verarbeitenden Gewerbe in den USA für den Februar 2022. Unternehmensseitig stellt am Abend flatexDEGIRO seine Jahreszahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vor, worauf Zoom mit den Zahlen zum vierten Quartal 2021 folgt.





Dienstag

Am Dienstag werden für einige Bundesländern wie Sachsen und Nordrhein-Westfalen die länderspezifischen Verbraucherpreise bekanntgegeben. Am Morgen öffnen zudem HelloFresh, Zalando und Beiersdorf ihre Bücher zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021. Am Abend stellen Hewlett-Packard und Salesforce ihre Quartalszahlen vor.

Mittwoch

Der Mittwoch beginnt mit der Veröffentlichung der Arbeitslosenzahlen in Deutschland für den Februar 2022. Am Nachmittag folgen Daten zur Beschäftigung in den USA für den gleichen Zeitraum seitens ADP. Weiterhin stellt am Morgen Shop-Apotheke die Jahreszahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vor.

Donnerstag

Am Donnerstagmorgen stehen Einkaufsmanagerindizes für den Februar 2022 aus Deutschland, Frankreich und Italien an. Zudem wird im Laufe des Tages das Sitzungsprotokoll der EZB von Anfang Februar und die Daten zu den Erstanträgen der Arbeitslosenhilfe in den USA veröffentlicht. Unternehmensseitig stellen Lufthansa und ProSiebenSat.1 ihre Jahreszahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 vor.

Freitag

Zum Wochenende werden am Freitagvormittag Daten zur deutschen Handels- und Leistungsbilanz und zur Exportbilanz für den Januar 2022 veröffentlicht. Zudem findet im Laufe des Tages die Hauptversammlung von Apple statt.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?