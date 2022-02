BP trennt sich von seiner Rosneft-Beteiligung. Seit drei Dekaden ist der europäische Energiekonzern in Russland tätig und beschloss am Sonntag den Rückzug. Die EZB warnt offiziell vor einer Gefährdungslage bei der Sberbank Europe. Die europäische Tochter der russischen Sberbank ist offiziell sanktioniert und aus dem Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen worden. Berkshire Hathaway legte am Wochenende einen starken Abschluss für 2021 vor. Das größte Problem bleibt unverändert der hohe Bestand an Barmitteln, da sich nicht genügend attraktive ...

