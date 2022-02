Seit nunmehr Anfang dieses Jahres läuft das Währungspaar EUR/GBP um 0,8285 GBP grob seitwärts und versucht sich in diesem Bereich offenbar an einem tragfähigen Boden. Am Freitag gelang es erneut den EMA 50 zu überwinden und an 0,8403 GBP zuzulegen, für einen erfolgreichen Abschluss des vorliegenden Bodens der letzten Wochen bedarf es jedoch noch sehr viel größere Anstrengungen bullischer Marktteilnehmer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...