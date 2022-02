The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.02.2022ISIN NameSE0016609911 SUN4ENERGY GROUP ABDE0009786129 DEKA AKTIENFDS RHEINED.GL INVESTMENTUS166764BM16 CHEVRON 17/22 FLRXS1375956569 BP CAPITAL MKTS 16/22 MTNUS124857AM55 PARAM.GLOBAL 14/24US478160CD49 JOHNSON + JOHNSON 17/22US166764AU41 CHEVRON 2022 FLRDE000DB7XLJ8 DT.BANK MTN 15/22DE000HLB05E6 LB.HESS.-THR.IS.03A/2014XS2306533725 ASIAN DEV.BK 21/22 MTNXS1196759010 OP YRITYSPANKKI 15/22 MTNDE000SHFM519 SCHLW-H.SCHATZ.16/22 A1DE000HSH5X46 HCOB MZC 5 16/22XS1117297512 EXPEDIA GROUP 15/22DE000DXA1NW1 LB.HESS.-THR. OP.1637 MTNXS1568303132 FRANSHION BRILLIANT 17/22XS1513739927 EQUATE PETROCH. 16/22 MTNUS780097AH44 NATWEST GROUP 01/UND. FLRPL0000114021 POLEN 21/24