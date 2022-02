Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Angesichts der allgegenwärtigen Cyberattacken rückt Zero-Vulnerability-Software auf dem Mobile World Congress in den MittelpunktTrustInSoft, ein Unternehmen für Cybersicherheitssoftware, stellt auf dem Mobile World Congress (MWC), der führenden Fachmesse für mobile Kommunikation, die vom 28. Februar bis. 3. März in Barcelona stattfindet, sein neuestes Angebot für Geräte mit Zero-Vulnerability vor. Der diesjährige MWC folgt auf die Enthüllungen des letzten Sommers über die Auswirkungen der angeblichen Hacks von Pegasus Software, die Schwachstellen im Quellcode ausnutzen, um beliebige Kontrolle über Geräte zu übernehmen.Der Angriff auf WhatsApp im Jahr 2018, bei dem ein Pufferüberlauf im Quellcode ausgenutzt wurde, ist nur ein Beispiel für die Schwachstellen, die böswillige Hacker in jedem Gerät ausnutzen können. Es gibt keine bessere Verteidigungslinie, als Software von innen heraus zu schützen, indem man die Sicherheit ihres Quellcodes gewährleistet. TrustInSoft's neuestes Angebot für Zero-Vulnerability Embedded Software und Firmware bietet Entwicklern die Sicherheit, dass die in ihrer Software verwendeten Low-Level-Komponenten mathematisch garantiert frei von Schwachstellen sind.TrustInSoft Analyzer bietet absolute Sicherheit für Mobil- und IoT-Geräte, Halbleiter und alle angeschlossenen Geräte, indem es kritische Code-Schwachstellen frühzeitig im Entwicklungszyklus erkennt und eine mathematische Garantie für die Abwesenheit von undefiniertem Verhalten in den Low-Level-Softwarekomponenten bietet. Dieses neueste Tool für die Anwendungssicherheitsprüfung (AST) basiert auf formalen Methoden: leistungsstarke mathematische Techniken, mit denen Entwickler die Immunität des Quellcodes gegen codebasierte Cyberangriffe nachweisen können. Das AST-Tool von TrustInSoft erkennt 100% aller undefinierten Verhaltensweisen und senkt gleichzeitig die Kosten für die Codeverifizierung um den Faktor 4, was den Standard-Entwicklungs- und Testprozess revolutioniert.Fabrice Derepas, CEO von TrustInSoft, sagte: "Die Welt von heute dreht sich um Software, und wir können unseren Teil dazu beitragen, Geräte zu schützen und zu verhindern, dass Daten in die Hände der falschen Leute gelangen, indem wir die Sicherheit von Gerätesoftware mit der uns heute zur Verfügung stehenden Technologie der formalen Methoden gewährleisten."Besuchen Sie TrustInSoft auf dem MWC in Halle 5, Stand B41, oder kontaktieren Sie sie unter contact@trust-in-soft.com für weitere Informationen.Über TrustInSoftTrustInSoft ist neben Anbietern wie Mathworks, Parasoft, Synopsys und Veracode auf dem Markt für Application Security Testing vertreten. TrustInSoft Analyzer ist ein hybrider statischer und dynamischer Code-Analysator, der formale Methoden automatisiert, um C/C++-Codequalität und -sicherheit mathematisch zu garantieren. TrustInSoft hat weltweit Kunden in der Automobil-, IoT-, Telekommunikations-, Halbleiter-, Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie. Das Unternehmen erhielt Auszeichnungen und Anerkennungen von NIST, RSA und der Linux Foundation. Weitere Informationen finden Sie unter: https://trust-in-soft.com/Presse Kontakt Ashley Zupkuspress@trust-in-soft.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1683201/TrustInSoft_Logo.jpgPressekontakt:+33 7 66 69 62 71Original-Content von: TrustInSoft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161706/5157789