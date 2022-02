Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG

Unternehmen: Alzchem Group AG

ISIN: DE000A2YNT30



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 28.02.2022

Kursziel: EUR 36,40 (bislang EUR 36,20)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA



Rekordwerte bei Umsatz, EBITDA und Profitabilität



Die berichteten Finanzzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 lagen mehrheitlich über unseren Schätzungen und der im Juli angehobenen Guidance. Ertragsseitig profitierte Alzchem von seiner breiten Produktpalette und den frühzeitig eingeleiteten Kostensenkungs- und

Prozessautomatisierungsmaßnahmen, wodurch Energie- und Rohstoffkostensteigerungen überkompensiert werden konnten. Wir heben unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel leicht auf EUR 36,40 von EUR 36,20 (Base-Case-Szenario) an und bestätigen unser Buy- Rating für die Aktien der Alzchem Group AG.



Nach wie vor profitiert Alzchem von einer hohen Nachfrage der chemischen Industrie, der Ernährungs- und der Futtermittelindustrie (Segment Basics & Intermediates) sowie einer boomenden Nahrungsergänzungsmittel-, Agrar- und Verbundwerkstoffindustrie (Segment Specialty Chemicals). Während die Erlöse im Segment Basics & Intermediates um 20,4% - in einigen Bereichen war sogar von einem 'Ausverkauf' der Produkte und deren bestmöglichen Allokation die Rede - auf EUR 176,3 Mio. gesteigert wurden, lagen die Erlöse im Segment Specialty Chemicals (Umsatz EUR 220,5 Mio.) um 6,3% über den Vorjahreswerten. Im kleinsten Segment Other & Holding blieben die Erlöse mit EUR mit EUR 25,5 Mio. (+0,5% YoY) erwartungsgemäß auf Vorjahresniveau. Zugleich konnte die Ertragslage in den beiden Hauptsegmenten trotz erheblicher Strom-, Rohstoff- und Logistikkostensteigerungen erneut stark verbessert werden. Damit erreichte die EBITDA-Marge auf Konzernebene mit 14,7% (Vorjahr 14,2%) einen neuen Höchstwert (Zeitraum seit 2016). Wir halten diese Entwicklung für umso bemerkenswerter, als dass die mit den Rohstoffknappheiten verbundenen Preissteigerungen bislang nur zum Teil und mit Verzögerungen weitergegeben werden konnten, wobei diese Weitergabe nach Unternehmensangaben 2022e ganz oben auf der Management-Agenda steht.

Abhängig davon, inwieweit die Belastungen weitergegeben werden können, ist auch die Ertragsprognose unsicherer als in den Vorjahren. Zusammen mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2021 hat Alzchem aus unserer Sicht daher eine realistische Umsatz-, aber eine eher vorsichtige Ergebnis- Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2022e veröffentlicht. Dabei wurden sowohl für den Umsatz als auch für das bereinigte EBITDA verbal formulierte Unter- und Obergrenzen angegeben, zusätzlich wurden für den oberen Rand explizite Größen von EUR 480,0 Mio. bzw. von EUR 68 Mio. genannt. Sollten in beiden Fällen die oberen Ränder erreicht werden, würden die Umsätze gegenüber 2021 um 13,7% und das EBITDA um 9,7% steigen.

Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



