An einem erneut tiefroten Börsentag sind am Montagmorgen die deutschen Rüstungswerte mit kräftigen Kurszuwächsen gestartet. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine will Deutschland die Bundeswehr massiv aufrüsten. Über ein Sondervermögen soll sie 100 Milliarden Euro erhalten.Auf der Plattform Tradegate schnellten die Papiere von Rheinmetall zeitweise auf bis zu 180,00 Euro nach oben. Zuletzt notierte das Papier auf der Handelsplattform Tradegate 34,9 Prozent im Plus bei 147,00 Euro. Der ...

