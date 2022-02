Die verschärften Sanktionen des Westens gegen Russland dürften am Montag auf den Kursen am deutschen Aktienmarkt lasten. Der DAX wird am Montagmorgen deutlich tiefer erwartet, da der Westen die Sanktionsschraube gegen Russland wegen der Invasion in die Ukraine weiter anzieht. Zudem werden zusätzliche Waffen an die ukrainischen Streitkräfte geliefert. Die deutsche Bundesregierung vollzog am Wochenende eine Kehrtwende und beteiligt sich an den Lieferungen.Der X-DAX als Indikator für den deutschen ...

