DGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG gibt den Vollzug der Übernahme und Vorstandswechsel der FinPro AG bekannt



28.02.2022 / 08:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Vorstand der Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) gibt - anknüpfend an seine entsprechende Ankündigung vom 22.07.2021 - den vollständigen Abschluss der Übernahme der FinPro AG bekannt. Nachdem die Advanced Blockchain AG zuvor 49,5% der Anteile der FinPro AG hielt, ist die Gesellschaft nun Alleinaktionär.



Mit der vollständigen Übernahme der FinPro AG geht ein Vorstandswechsel einher. Herr Roman Praetor wurde mit Wirkung zum 01.01.2022 zum neuen Vorstand der FinPro AG bestellt. Herr Jürgen Hüls schied im gegenseitigem Einvernehmen als Vorstand aus, wird der FinPro AG weiter beratend zur Seite stehen.



Herr Praetor verfügt als langjähriger Investor über einen weitreichenden Erfahrungsschatz und profunde Kenntnisse in den Bereichen Digital Assets, Blockchain und Tokenisierung. Seit Juli 2021 ist er für Advanced Blockchain AG in verschiedenen Funktionen tätig - zunächst als Strategic Advisor und seit Oktober 2021 als Project Lead u.a. für NFT-Projekte.



Die abgeschlossene Übernahme ermöglicht es der Advanced Blockchain AG, eine strategische, sowie operative Neuausrichtungen innerhalb der Organisation durchzuführen. Im Rahmen dessen soll die FinPro AG zum integrierten Kompetenzzentrum für Tokenisierung innerhalb der Advanced-Blockchain-Gruppe weiterentwickelt werden.



Über FinPro AG: Die FinPro AG (www.finpro.de) entwickelt Konzepte und Realisationsformen für blockchain-basierte Darstellung, Verwaltung und Handel von digitalen Assets, Wertpapieren und anderen abstrakten Vermögenswerten (z.B. NFT) mit dem Fokus Tokenisierung.



Mehr über Advanced Blockchain AG: Die Advanced Blockchain AG ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie und verfügt über ein umfassendes Team von Analysten, Entwicklern, Programmierern, Ökonomen und Mathematikern, die sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 widmen. Gruppenweit besteht das Team aus mehr als 160 Entwicklern weltweit, die verschiedene Disziplinen abdecken, um in diversen Ökosystemen der Branche Innovationen zu entwickeln. Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG und ihren verschiedenen Projekten und Beteiligungen finden Sie unter: https://www.advancedblockchain.com/.

28.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de